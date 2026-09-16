Полицию вызвали на пляж из-за человеческих останков, но дело оказалось в другом
Metro: полицию вызвали на пляж из-за коленной чашечки, оказавшейся морским ежом
Фото: www.globallookpress.com/ Sina Schuldt
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Необычный предмет среди камней заставил очевидцев подумать о его криминальном происхождении.
Посетители пляжа в английском графстве Камбрия сообщили о найденной человеческой части тела полиции. Однако после проверки специалисты установили другое происхождение загадочного предмета. Об этом сообщало Metro.
Береговую охрану вызвали на пляж в заливе Эрнс в Барроу-ин-Фернесс после сообщения о предмете, похожем на коленную чашечку. На место также прибыли сотрудники полиции, которые провели осмотр территории.
Необычный объект обнаружили среди камней. Перед этим очевидец поставил рядом с ним дорожный конус, чтобы правоохранители смогли быстро найти предполагаемую находку.
Предмет имел бежевый цвет и необычную форму, а после того, как его перевернули, поверхность стала напоминать розовую мышечную ткань.
Однако специалисты береговой охраны выяснили, что это не человеческие останки. Найденный объект оказался морской свиньей или морским картофелем — разновидностями морских ежей.
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