Полицию вызвали на пляж из-за человеческих останков, но дело оказалось в другом

Фото: www.globallookpress.com/ Sina Schuldt

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Необычный предмет среди камней заставил очевидцев подумать о его криминальном происхождении.

Посетители пляжа в английском графстве Камбрия сообщили о найденной человеческой части тела полиции. Однако после проверки специалисты установили другое происхождение загадочного предмета. Об этом сообщало Metro.

Береговую охрану вызвали на пляж в заливе Эрнс в Барроу-ин-Фернесс после сообщения о предмете, похожем на коленную чашечку. На место также прибыли сотрудники полиции, которые провели осмотр территории.

Необычный объект обнаружили среди камней. Перед этим очевидец поставил рядом с ним дорожный конус, чтобы правоохранители смогли быстро найти предполагаемую находку.

Предмет имел бежевый цвет и необычную форму, а после того, как его перевернули, поверхность стала напоминать розовую мышечную ткань.

Однако специалисты береговой охраны выяснили, что это не человеческие останки. Найденный объект оказался морской свиньей или морским картофелем — разновидностями морских ежей.

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