Руководство больницы покрывало: медсестра убила семерых младенцев

Фото: www.globallookpress.com/ McPHOTOf

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Врачи пытались предупредить начальство о подозрениях, но им начали угрожать.

Медсестра Люси Летби убила семерых младенцев и пыталась расправиться еще с семью детьми в неонатальном отделении британского госпиталя. Однако часть трагедий могла быть предотвращена, если бы руководство больницы раньше обратилось в полицию. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на отчет судьи.

Согласно результатам расследования, администрация клиники игнорировала предупреждения врачей о необычных смертях новорожденных и сосредоточилась на защите репутации учреждения. Судья пришла к выводу, что трое детей могли остаться в живых, а еще семеро не стали бы жертвами нападений медсестры, если бы правоохранители начали расследование раньше.

По данным следствия, Летби намеренно причиняла вред новорожденным, вводя им воздух в их желудки или кровеносную систему. Она также давала чрезмерное количество молока и инсулина.

Руководство госпиталя, включая исполнительного директора и директора по сестринскому делу, оказывало давление на сотрудников, которые сообщали о подозрениях. Врачи, пытавшиеся привлечь внимание к происходящему, столкнулись с угрозами дисциплинарных мер и риском потерять работу.

Люси Летби была приговорена к 15 пожизненным срокам за убийство семи младенцев и попытки убийства еще семи детей. По словам судьи, медсестра смогла продолжать преступления из-за «дисфункционального» управления больницей.

Руководители учреждения, как указано в документе, проявляли «племенную лояльность» к Летби и считали обвинения против нее необоснованными.

После публикации отчета предложили 17 мер для предотвращения подобных случаев в будущем. Среди них — установка камер видеонаблюдения в кювезах и создание системы пожизненного запрета на работу в сфере здравоохранения для менеджеров, признанных неспособными обеспечивать безопасность пациентов.

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