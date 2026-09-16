Ловкость рук: как обрезать крыжовник в сентябре для крупных ягод

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Старые ветки с темной корой не дают урожая.

Осенняя обрезка крыжовника — залог богатого урожая в следующем сезоне. Об этом в беседе с URA.RU рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова.

По словам эксперта, крупные и сладкие ягоды появляются только на молодых побегах, а спровоцировать их рост можно, удалив старые ветки. Обрезка необходима, чтобы повысить урожайность: без нее куст загущается, ягод становится меньше, а устойчивость к болезням падает. Особенно это касается растений старше пяти лет.

«Определить ветки, которые нужно удалить, легко. У них кора становится темной, в то время как молодые побеги с серой или светло-коричневой корой», — уточнила Самойлова.

Старые ветки срезают у самого основания. Оставленные пеньки становятся рассадником для болезней и вредителей, к тому же зимой они могут травмироваться от морозов.

«Если на старой ветке есть молодые побеги, то черную часть удаляют до молодых. Это позволит крыжовнику сохранить продуктивность на долго», — пояснила эксперт.

Кусты старше десяти лет тоже можно обновить. Если растение не радует урожаем, такая процедура простимулирует рост отводков и с большой вероятностью вернет продуктивность. Садовод советует прикопать нижнюю ветку крыжовника, придавив место прикопки чем-нибудь тяжелым.

Уже в августе следующего года там появится новый саженец. Когда старый куст окончательно перестанет плодоносить, на его место можно будет посадить молодое растение.

Отдельное внимание Самойлова уделила мульчированию (покрытию грунта слоем из органических или неорганических материалов — Прим. ред.). Оно помогает сохранять влагу, сдерживать сорняки и поддерживать температуру почвы.

Осенью лучше всего использовать для этой цели конский навоз. Весной вместе с талой водой растение получит необходимое питание, начнет активно формировать завязи и побеги.

Для обрезки подойдут сучкорез и небольшой секатор — инструмент выбирают в зависимости от диаметра веток.

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