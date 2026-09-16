Фон дер Ляйен опозорилась перед важным гостем: «Неразбериха»

Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur

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Поведение главы Еврокомиссии осудили даже депутаты Европарламента.

Визит премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург обернулся дипломатическим скандалом из-за главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Politico.

«Действия Урсулы фон дер Ляйен во время визита премьер-министра Канады Марка Карни превратились в неловкую дипломатическую неразбериху», — говорится в публикации.

По данным издания, представитель Евросоюза и канадский политик должны были провести встречу во вторник. Карни планировал послушать выступление фон дер Ляйен перед депутатами Европарламента в среду.

На следующий день перед этой же аудиторий должен произнести речь и премьер-министр Канады. На это выступления была приглашена глава Еврокомиссии. Но та заявила, что не будет присутствовать, так как планирует в это время быть на пресс-конференции по вопросам безопасности детей в Брюсселе.

Подобное поведение, по информации издания, шокировало депутатов парламента. Один из представителей ЕС сказал, что такое решение является странным. А евродепутат от Бельгии Кэтлин Ван Бремпт и вовсе заявила, что подобное поведение не просто невежливо, а «неприемлемо».

В итоге в понедельник вечером представители фон дер Ляйен сообщили, что их руководитель передумала и будет присутствовать на выступлении Карни. При этом встреча с премьер-министром Канады была перенесена со вторника на среду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД России Сергей Лавров назвал Урсулу фон дер Ляйен «фюрером». Она, по его словам, пытается стянуть в Еврокомиссию те полномочия, которые Брюсселю по решению всего ЕС не передавались.

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