Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Красные и зеленые плоды отличаются составом, а способ приготовления может влиять на то, насколько легко они переносятся организмом.

Нутрициолог Елена Милаева рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер», какие яблоки могут поддерживать здоровье сердца и сосудов и как лучше включать их в ежедневный рацион. По ее словам, особую ценность представляют пектин, калий и антиоксиданты, причем значительная часть полезных веществ содержится в кожуре.

Яблоки могут стать частью рациона, который помогает заботиться о сердечно-сосудистой системе. Однако важен не один продукт, а питание в целом.

На состояние сердца и сосудов негативно влияют курение, малоподвижный образ жизни, постоянный стресс, а также избыток соли, сладостей и жирной пищи.

Что содержится в яблоках

Одно из главных полезных свойств яблок связано с пектином. Это разновидность клетчатки, которая помогает работе кишечника и способствует выведению из организма части «плохого» холестерина. Кроме того, пектин поддерживает полезные бактерии кишечника.

Еще один важный компонент — калий. Он необходим для нормальной работы сердца и помогает организму регулировать количество жидкости.

В кожуре яблок содержатся флавоноиды и кверцетин — природные антиоксиданты. Они помогают защищать клетки организма от повреждений. Поэтому, если фрукт хорошо вымыт и не вызывает неприятных ощущений, снимать кожуру перед едой необязательно.

Сорт яблока также имеет значение.

Красные плоды, например «Фуджи» и «Гала», содержат антоцианы и другие растительные соединения. Зеленые сорта, в том числе «Гренни Смит» и «Семеренко», обычно отличаются более низким содержанием сахара и большим количеством органических кислот.

Свежие или запеченные

При нормальной переносимости яблоки можно есть свежими. В таком виде они содержат больше грубой клетчатки. Если желудок реагирует на свежие или кислые фрукты дискомфортом, лучше запечь яблоко. После приготовления мякоть становится мягче и легче переваривается.

Яблоко можно сочетать с другими продуктами. Например, к фрукту подойдет натуральный греческий йогурт или небольшая порция миндаля.

В обычном рационе достаточно одного-двух средних яблок в день. При этом увеличивать количество фруктов без необходимости не стоит, так как них содержатся природные сахара.

Когда яблоки могут навредить

Кислые свежие яблоки могут вызвать изжогу или неприятные ощущения у людей с обострением гастрита или язвенной болезни. В этом случае лучше выбирать сладкие сорта и употреблять их после запекания.

При синдроме раздраженного кишечника большое количество яблок иногда приводит к вздутию и дискомфорту. Причиной могут стать содержащиеся в плодах фруктоза и сорбит.

Не стоит забывать и об аллергии. У некоторых людей сырые яблоки вызывают зуд или першение в горле, в частности при аллергии на пыльцу березы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем яблоки могут быть полезны для кожи. В их составе есть вещества, которые участвуют в выработке коллагена и помогают защищать организм от негативного воздействия окружающей среды.

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