Глухая деревня и десять тысяч рублей: как живет мать Ходченковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Жизнь родительницы разительно отличается от жизни ее звездной дочери.

Мать актрисы Светланы Ходченковой Татьяна живет в небольшой деревне во Владимирской области вдали от городской жизни. Как утверждает издание Super.ru со ссылкой на источники, женщина практически не общается с дочерью и ведет уединенный образ жизни.

Известно, что Татьяна Ходченкова несколько лет назад переехала в поселок во Владимирской области вместе с сожителем. Позже они расстались, и она перебралась в соседнюю деревню, где живет в доме, приобретенном для нее дочерью.

По данным издания, в доме женщина занимает только первый этаж, где находятся кухня, спальня и комната с печью. На втором этаже она не бывает из-за холода. Среди личных вещей там якобы хранятся фотографии Светланы Ходченковой и актерские награды дочери.

Деревня, где сейчас живет Татьяна, находится вдали от городской инфраструктуры. Там нет магазинов и других привычных объектов, а постоянных жителей осталось немного. При этом сама женщина, как утверждается, не стремится возвращаться в город: занимается огородом, ходит за грибами и на рыбалку, ездит в лес на квадроцикле.

Отношения Светланы Ходченковой с матерью остаются малоизвестными. Ранее актриса рассказывала, что они близки и регулярно общаются. При этом Татьяна в интервью отмечала, что дочь не вмешивается в ее жизнь. Финансовая помощь от актрисы выражается в крупных покупках — например, дома или автомобиля.

Повседневные расходы Татьяна, как утверждает издание, покрывает самостоятельно. Она живет на пенсию и средства от продажи домашних. Дополнительный доход ей якобы приносит сдача квартиры в Железнодорожном — около 10 тысяч рублей в месяц. Эти деньги женщина тратит на ремонт дома и содержание животных.

В начале 2026 года имя матери актрисы оказалось в СМИ из-за судебного спора с ТСЖ. Женщина оспаривала размер коммунальных начислений и требовала перерасчета, однако, по данным издания, суды не удовлетворили ее требования. Ее представитель заявил, что защита намерена продолжить обжалование.

По информации издания, менять место жительства Татьяна Ходченкова пока не планирует. При этом она рассматривает возможность переезда в квартиру в Железнодорожном в случае проблем со здоровьем, поскольку в деревне могут возникнуть сложности с вызовом медицинской помощи.

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