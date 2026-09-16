«Теперь я видел все»: рэпер Снуп Догг стал звездой армянской свадьбы

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/CraSH/imageSPACE; 5-tv.ru

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Выступление легенды хип-хопа породило массу мемов и шуток.

Снуп Догг стал секретным гостем на армянской свадьбе! Рэпер согласился выступить перед молодоженами во время праздничного застолья, которое они точно запомнят на всю жизнь.

«Снуп Догг на армянской свадьбе — теперь я видел все», — написал один из пользователей соцсетей. Неожиданное появление легенды хип-хопа породило множество шуток. Кто-то даже предположил, что жених пришел на собственную свадьбу исключительно ради именитого гостя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка княгини Монако Грейс Келли — 27-летняя Александра Ганноверская — объявила о помолвке с баскетболистом Бен-Сильвестром Страутманном. Александра является дочерью принцессы Каролины Монакской. О предстоящей свадьбе она рассказала в личном блоге, опубликовав фотографии с женихом.

На одном из снимков невеста продемонстрировала кольцо с крупным желтым бриллиантом, на другом позировала с таксой и завтраком, также акцентируя внимание на украшении. Публикацию она сопроводила подписью «Брачный сюжет». Избранник Александры — сын немецких экспатриантов-миллионеров из Нижней Саксонии, выросший в Монако и выступавший за баскетбольную сборную княжества.

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