Дрон-разведчик НАТО подал сигнал тревоги над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com/Sra Tyler Woodward

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Беспилотник вылетел ночью с итальянской базы.

Беспилотник НАТО подал сигнал тревоги над Черным морем. Данные об этом были размещены на портале системы мониторинга Flightradar.

Дрон RQ-4D Phoenix предназначен для разведки и сбора информации с больших территорий. Он вылетел ночью с итальянской базы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Вскоре после старта аппарат подал сигнал тревоги 7600. Это значит, что беспилотник потерял радиосвязь с землей.

По последним данным, дрон находится недалеко от побережья Турции на высоте более 15,8 тысячи метров.

Известно, что с начала сентября этот аппарат стал первым подобным беспилотником над Черным морем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что истребитель НАТО гонялся за птицами над Вильнюсом. Обычную стаю пернатых в Литве приняли за вражеский беспилотник. Из-за этой ошибки были приостановлены прием и выпуск рейсов в аэропорту Вильнюса.

Приближаясь к объекту, пилот истребителя понял, что никакого дрона нет. После этого тревогу отменили, а возобновили работу воздушной гавани.

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