Бой на высоте пять километров: российский дрон «Сокол» установил рекорд на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Беспилотник отличается легкостью и тем, что ему не нужна подготовленная стартовая площадка — запускается с руки.

В ходе боевого задания операторы группировки «Центр» даже установили рекорд. Они выследили и уничтожили новейший дрон латвийского производства на, казалось бы, недосягаемой высоте более пяти километров. Все это — результат слаженных действий расчета и пилота FPV-перехватчика.

Ну а одним из самых востребованных на фронте остается беспилотник «Сокол». Простая, но очень эффективная техника обеспечивает наше превосходство в воздухе. В этом убедился корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Поиск самого эффективного способа борьбы с беспилотниками противника в зоне СВО ведется непрерывно. Опыт бойцов показывает: дроны-перехватчики в этой гонке серьезно опережают мобильные огневые группы, вооруженные пулеметами. Вот статистика от опытного пилота 297-й зенитно-ракетной бригады группировки «Центр», который повоевал и с пулеметом, и с пультом.

«Я сам полтора года провел на МОГах, и с беспилотника работать намного эффективнее. На МОГах очень сильно ограничен этот коридор, когда ты можешь сбить. То есть я стою — плюс-минус пятьсот метров вокруг меня я еще могу работать со стрелковки. На самолете же я могу летать 15–20 километров от точки пуска. На МОГах я за полтора года сбил чуть больше двадцати штук. А здесь за месяц около тридцати сбил!» — сказал командир отделения БПЛА-перехватчиков Дмитрий Суханов.

Один из самых массовых перехватчиков на фронте сейчас — это «Сокол». Дешевый планер из пенопласта, простой и надежный электромотор, но при этом неплохая камера. Полтора часа висит в воздухе и достаточно быстрый, чтобы догнать большинство крыльев противника. Все перехваты подтверждаются видеозаписью — их сотни.

Основное преимущество «Сокола» в том, что ему не нужна подготовленная стартовая площадка. В отличие от той же «Молнии-ПВО» ему не нужна пневматическая катапульта. Он просто запускается с руки. Очень легкий. Погрузил несколько штук в пикап — и все, несешь боевое дежурство.

Еще один тип перехватчиков — это легкие и быстрые FPV-дроны с небольшой боевой частью. Недавно зенитчики 61-й бригады морской пехоты группировки «Центр» сбили редкий многоцелевой дрон латвийского производства на рекордной высоте — 5400 метров!

«Чтобы поднять дрон на такую высоту, надо подгадать, подловить этот момент. Мы за ним гонялись трое суток. На третьи сутки только настигли. Первые два дня был сильный ветер плюс атмосферное давление, все это сказывается на том, чтобы дрон поднялся на такую высоту. Благодаря РЛС мы обнаружили противника, дистанционным подрывом цель уничтожена. Стоимость его противник заявляет 15 миллионов долларов», — сказал командир батареи БПЛА-перехватчиков 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Вятич».

И FPV-дроны, и «Соколы» оснащены боевой частью, которая взрывается на подлете к цели. Это серьезно облегчает перехват, особенно когда вражеский дрон уклоняется.

«Таких много случаев. И тут начинается погоня. Реально погоня. Наша задача — не то что тараном его сбить. Мы можем подлететь в зависимости от БЧ, они разные у нас ставятся. И хватает на полметра-метр к нему подлететь, и дистанционным подрывом с пульта оператор его подрывает», — сказал командир батареи Иван Папшев.

Но эта опция, подрыв боеприпаса на подлете к цели, доступна только бойцам, которые работают в зоне проведения СВО. За ее пределами дроны с боевой частью использовать нельзя, и в российском тылу операторам перехватчиков доступен только таран.

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