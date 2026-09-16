Париж в протестах: десятки тысяч полицейских вышли на улицы столицы Франции

Фото, видео: Reuters/Abdul Saboor; 5-tv.ru

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В стране бастуют рыбаки и энергетики.

От неудобных вопросов не удалось скрыться Макрону, которого уже назвали «президентом катастрофы». Францию охватили массовые протесты из-за роста цен на топливо, сокращения зарплат и социальных гарантий. В рядах митингующих — именно те, кто должен разгонять подобные бунты. Тысячи полицейских вышли со своими требованиями на улицы Парижа. И, похоже, только им удалось привести в чувство руководство Пятой республики. На какие уступки оно готово пойти — узнал корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Такого скопления силовиков Елисейские поля за свою богатую историю не видели еще никогда. Больше десяти тысяч полицейских перестали охранять улицы французской столицы, но кажется, готовы взять оружие в руки и пойти на штурм Национальной ассамблеи. У здания парламента демонстративно хоронят национальный диалог, у которого, по их мнению, больше нет шансов на воскрешение.

«Все пытаются тянуть бюджетное одеяло на себя, а про нас, полицейских, никто не думает. У нас нет права на забастовки, но мы не можем больше терпеть!» — сказал заместитель генерального секретаря профсоюза полиции Лоик Травер.

Они требуют повысить зарплаты и обеспечить условия работы. Ежедневно на полицейских в стране совершают до полусотни нападений, причем за три года эта печальная статистика выросла вдвое! Но сами силовики понимают: народное недовольство, такое же, как у них самих, копится у всех французов без исключения!

Вот средиземноморские рыбаки вышли на сушу и пытаются в рукопашной схватке добраться до местного НПЗ. Но там натыкаются на других полицейских, более лояльных режиму. Сами они называют это последней мерой отчаяния. Свои суда бросили на выходе из порта — так, чтобы перегородить доступ к гавани всем. Выходить в море, по их словам, теперь просто экономически невыгодно.

«Мы на краю финансовой пропасти. Чем больше мы стараемся выжить, тем больше с нас дерут денег. И новое повышение цен на дизель стало последней каплей. Мы уже тратим на топливо и ремонты больше, чем зарабатываем!» — сказал рыбак Жером Моризо.

На митингах, кажется, все: от преподавателей, которые вместе со студентами вышли на один из самых массовых пикетов в Париже, до торговцев и дальнобойщиков. Бензин в стране дорожает уже два месяца подряд и обновил исторический антирекорд — два евро и 11 центов. Дизель — уже 2,30!

— В общем, может, я и циник. Но складывается ощущение, что это намеренно. Кто-то набивает себе карманы, пока цена на топливо растет.

Ускоряется и общая инфляция, особенно быстрыми темпами — на электричество. Только за этот месяц биржевые цены выросли с 75 до 90 евро за мегаватт-час. Для потребителей тарифы повысили в середине лета, и вот уже власти заговорили о новой индексации.

Энергетики, кстати, устроили собственную забастовку и на один день обвалили выработку. И кажется, этот удар оказался весьма чувствителен для главы Елисейского дворца: вечером он попросил премьера страны пересмотреть план бюджета на будущий год. Тот самый, в котором до сих пор собирались увеличивать расходы только на оборону.

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