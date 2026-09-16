В поисках надежды: есть ли шанс найти семью Усольцевых

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

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Супруги и их пятилетняя дочь бесследно исчезли в сентябре прошлого года.

Пропавшая в Красноярском крае почти год назад семья Усольцевых все еще может быть найдена. Об этом сообщила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» в интервью РИА Новости.

По ее словам, люди, пропавшие без вести, нередко находятся спустя время. Она отметила, что столкнуться с гражданами, которых ищут длительное время, могут совершенно разные люди — от случайных прохожих, до следователей.

«Люди находятся через время. Не все, но чаще так бывает, что их находят. Есть шанс хоть что-то обнаружить», — сказала Вульферт.

Она заверила, что надежда на благополучный исход никогда не исчезает, однако для продвижения в поисках нужно полностью пересмотреть всю работу спасательных служб и волонтеров. Глава организации предлагает вернуться к исходным позициям и заново обследовать те же территории.

Исчезновение семьи Усольцевых

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала без вести 28 сентября прошлого года в Партизанском районе Красноярского края. Они направлялись к горе Буратинка, однако спустя время связь с ними оборвалась.

Позднее их транспортное средство нашли на окраине населенного пункта Кутурчин. При этом самих пропавших обнаружить не удалось. Сперва эксперты допускали версию нападения диких животных, однако сейчас приоритетным остается вариант с несчастным случаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обнаружении новых предметов на месте исчезновения Усольцевых.

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