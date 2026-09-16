Россия может вернуться в Бонн: что должно измениться
Дипломат Красницкий допустил восстановление дипприсутствия России в Бонне
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дипломат связал возможное возвращение российской дипмиссии с изменениями в политике Германии.
Будущее восстановления дипломатических связей между Россией и Германией зависит от изменений в политической стратегии Берлина и пересмотра текущих российско-германских отношений, отметил ТАСС, ссылаясь на слова генерального консула России в Бонне Олега Красницкого.
Он также отметил, что проживающие в Германии российские соотечественники никуда не исчезнут.
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