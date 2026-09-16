Солист «Иванушек International» назвал макароны «иногда полезными»

Фото, видео: © РИА Новости/Роман Владимиров; 5-tv.ru

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Певец признался, что считает самыми полезными — изделия из твердых сортов.

Певец Кирилл Туриченко выступил в защиту углеводов и признался, что любит макароны. Этим он поделился с 5-tv.ru на концерте певицы MARSO в честь ее дня рождения.

«Я тренируюсь и кушаю макароны один раз в день. Бывает, в неделю раза три точно. Но я покупаю хорошие макароны из твердых сортов. Это даже полезно», — сообщил певец.

Солист группы «Иванушки International» подчеркнул, что необходимо поддерживать баланс углеводов в организме после тренировок.

«Углевод нужен. Особенно после каких-нибудь физических нагрузок», — резюмировал Туриченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах певца брать сына с собой на гастроли, когда тот подрастет. Кирилл старается уделять сыну достаточно внимания, но из-за своей карьеры иногда упускает важные моменты.

Напомним, что в феврале этого года у Кирилла Туриченко и Дарьи Тарасовой родился сын Леон. Примерить на себя роль отцовства звездный папа смог только в 43 года.

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