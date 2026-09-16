Не в деньгах счастье: Ким Кардашьян добилась от суда выплаты 1 евро

Фото, видео: © РИА Новости/Асатур Есаянц; 5-tv.ru

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Спустя десятилетие после дерзкого налета звезда вновь встретилась с грабителями в суде.

Компенсацию всего в один евро выплатят преступники, которые ограбили Ким Кардашьян. Десять лет назад несколько мужчин в масках ворвались в гостиничный номер звезды: под угрозой оружия она отдала налетчикам драгоценности на девять миллионов евро, только одно кольцо стоило четыре!

Теперь, спустя годы, Кардашьян решила поступить милосердно и на суде запросила лишь символическую сумму. Она объяснила, что главная цель — это привлечение виновных к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с недавних пор вопрос безопасноссти стоит для Ким Кардашьян особенно остро. Летом 2026 года ее телохранитель Мейсон Хейнс, который работал в сфере охраны 22 года и обеспечивал безопасность семьи звезды реалити-шоу Кардашьян, погиб в результате автомобильной аварии в Великобритании.

ДТП произошло 4 июля в Гэмпшире. В аварии фигурировали два мотоцикла Harley-Davidson, автомобиль BMW X3 и автодом LDV Maxus. Мейсон Хейнс скончался на месте происшествия. Однако о случившемся стало известно только спустя время.

После аварии полиция задержала водителя BMW по подозрению в причинении смерти из-за неосторожного вождения и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Также был задержан водитель автодома, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений и смерти в результате опасного вождения.

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