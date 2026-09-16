«Вкалывают роботы, а не человек»: уникальный завод открыли в Китае
Первый завод по производству роботов открыли в Китае
Фото, видео: 5-tv.ru
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На изготовление одной человекоподобной машины уходит не более десяти минут.
Гуманоидные роботы уже поступают в серийное производство. В Китае открыли первый в мире завод, где будут выпускать человекоподобные машины. Причем один экземпляр делают буквально за десять минут. В проекте используются передовые технологии планирования и системы промышленного моделирования. Главный принцип работы: андроиды будут собирать… самих себя. Как отмечают эксперты, это уже не мелко-серийный выпуск, а крупно-масштабное интеллектуальное производство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайская технологическая компания Xpeng начала массовое производство человекоподобного робота IRON. Разработчики утверждают, что он станет одним из первых гуманоидных роботов, который самостоятельно сойдет с производственной линии и в будущем сможет выполнять бытовые задачи. Об этом сообщило Live Science.
Робот привлек внимание общественности еще в 2025 году, когда во время презентации ведущие разрезали его корпус, чтобы доказать, что внутри не скрывается человек. После этого демонстрация реалистичных движений IRON стала вирусной в интернете.
Гуманоид выполнен с тканевым покрытием, имеет рост около 173 сантиметров и вес примерно 65 килограммов. Прототип оснащен 82 степенями свободы, включая 22 степени свободы в каждой руке, что позволяет ему выполнять сложные движения.
Скорость передвижения робота достигает около двух метров в секунду.
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