Угоняли табунами: в КБР осудили мужчин, которые украли больше 50 лошадей

В КБР четверых жителей осудили за кражу более 50 лошадей на 8,5 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости/Анна Раткогло

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Суд учел признание вины, частичное возмещение ущерба и другие смягчающие обстоятельства при назначении наказания фигурантам дела.

Четверо жителей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии приговорены к срокам от полутора лет условно до трех с половиной лет лишения свободы за серию краж, в результате которых было похищено более 50 лошадей общей стоимостью свыше 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на прокуратуру КБР.

В период с 2019 по 2024 год в Зольском, Баксанском, Эльбрусском, Черекском и Чегемском районах республики злоумышленники занимались кражей скота, который свободно пасся на горных пастбищах. Среди похищенных животных были и племенные лошади кабардинской породы, представляющие особую ценность.

Часть украденного имущества преступники продали производителям колбасной продукции. При вынесении приговора суд принял во внимание полное признание вины подсудимыми, частичное возмещение ущерба, наличие смягчающих обстоятельств и мнение потерпевших.

«Суд назначил трем фигурантам от двух лет шести месяцев до трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении ведомства.

Четвертый участник группы, причастный к одному эпизоду, получил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

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