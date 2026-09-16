Три в одном: ФСИН готовит новый формат исправительных учреждений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Суммарная вместимость новых объектов составит более 20 тысяч мест.

Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации планирует создать семь современных мультирежимных учреждений объединенного типа, включающих в себя колонии, тюрьмы и следственные изоляторы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)».

Завершение строительства этих объектов запланировано на 2035 год. Они будут располагаться в Калужской, Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, а также в Татарстане, Бурятии и Забайкальском крае.

«Программой планируются выполнение проектных работ и последующее строительство (…) семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест», — сказано в документе.

В июне ФСИН представила проект нового исправительного центра, рассчитанного на 200 человек. Центр будет включать в себя не только основное здание общежития, но и благоустроенную территорию с зелеными насаждениями, спортивными площадками, прогулочным двором и парковкой для автомобилей.

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