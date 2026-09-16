Время «переобуваться»: эксперт назвал главный сигнал для смены шин

Марков рассказал об оптимальном времени для замены летних шин на зимние

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Осенью водителям стоит учитывать не только прогноз синоптиков, но и изменения дорожных условий в утренние и ночные часы.

Переобувать автомобиль с летней резины на зимнюю следует, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне +7 градусов в течение трех дней подряд, рассказал ТАСС технический эксперт Олег Марков.

«Производить смену летних шин на зимние в общем случае рекомендуется при установлении среднесуточной температуры на отметке +7 градусов в течение трех дней подряд», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что важно учитывать погодные условия, так как резиновая смесь летних шин не предназначена для использования при минусовых температурах. Когда температура опускается ниже +10 градусов, шина теряет свою эластичность, что приводит к ухудшению сцепления с дорогой.

«При этом необходимо учитывать и перепады температуры, что часто бывает осенью: по утрам и в ночные часы столбик термометра опускается до околонулевых значений. Если именно в этот промежуток предстоит поездка, для большей безопасности рекомендуется не ориентироваться на среднесуточную температуру, а произвести шиномонтаж не откладывая», — добавил Марков.

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