Время «переобуваться»: эксперт назвал главный сигнал для смены шин
Марков рассказал об оптимальном времени для замены летних шин на зимние
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Осенью водителям стоит учитывать не только прогноз синоптиков, но и изменения дорожных условий в утренние и ночные часы.
Переобувать автомобиль с летней резины на зимнюю следует, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне +7 градусов в течение трех дней подряд, рассказал ТАСС технический эксперт Олег Марков.
Специалист подчеркнул, что важно учитывать погодные условия, так как резиновая смесь летних шин не предназначена для использования при минусовых температурах. Когда температура опускается ниже +10 градусов, шина теряет свою эластичность, что приводит к ухудшению сцепления с дорогой.
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