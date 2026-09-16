«Нервный канцлер»: Дмитриев составил психологический портрет Мерца

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Mike Schmidt

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Поводом для публикации стала новость об изменениях в графике участия Германии в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал канцлера Германии Фридриха Мерца как «нервного» и «двуличного».

«Нервный канцлер», — написал Дмитриев на немецком языке в социальной сети X, комментируя новость об отмене Мерцем запланированного на следующую неделю визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

В следующем сообщении Дмитриев, комментируя высказывание американского посланника по особым поручениям Ричарда Гренелла, на французском языке назвал Мерца «двуличным канцлером».

Гренелл ранее заявил, что США не могут доверять словам Мерца. «Он говорит одно в Берлине и другое — в Вашингтоне», — написал американский дипломат в X, реагируя на критику со стороны канцлера в адрес президента США Дональда Трампа.

Наануне 5-tv.ru рассказал, как Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал совместную фотографию президента Финляндии Александра Стубба и канцлера Германии Фридриха Мерца. Соответствующую публикацию глава РФПИ разместил на своей странице в социальных сетях.

Он обратил внимание на снимок, выставленный Стуббом. На нем главы двух европейских стран пожимают друг другу руки с улыбками на лице. Позади них деревянная стена с декоративным изображением топора. Политики встали так, что кажется, будто инструмент дровосека занесен над их головами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.