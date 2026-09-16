Пик рабочей формы: Онищенко указал на лучший день недели

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Секрет, по словам академика, кроется в особенностях человеческих биоритмов.

Заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко поделился информацией о том, какой день недели лучше всего соответствует биоритмам человека.

«Среда — это самый эффективный рабочий день. Потому что есть такое понятие, как биоритмы. Они бывают суточные, есть недельные, годовые, месячные. После двух дней отдыха или одного, в понедельник–вторник идет подъем — врабатываемость и физическая, психическая, когнитивная, естественно, интеллектуальная деятельность», — пояснил Онищенко в беседе с РИА Новости.

Эксперт обратил внимание на то, что с четверга у людей обычно снижается уровень активности. Специалист также отметил, что суббота и воскресенье остаются днями отдыха для большинства, когда производительность труда заметно падает.

Накануне доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов сообщил, что в октябре предусмотрено 22 рабочих дня и 9 выходных. Он уточнил, что для сотрудников, работающих по сменному графику, например, по схеме «два через два», распределение рабочих и выходных дней будет иным. Эксперт также подчеркнул, что в октябре не будет государственных праздников.

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