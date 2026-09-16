Голос с палубы: тысячи моряков досрочно проголосовали на Камчатке

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Пирагис; 5-tv.ru

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Бюллетени заполняли экипажи пограничных, рыболовецких и транспортных судов, приписанных к порту Петропавловска-Камчатского.

На Камчатке свыше пяти тысяч моряков приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона. Итоги голосования станут известны после завершения общего подсчета голосов 20 сентября, как сообщили в краевом избиркоме ТАСС.

«Из 104 избирательных участков, образованных на судах для голосования в море, голосование прошло на 91. Свой гражданский долг исполнили 5 097 избирателей, находящихся на пограничных кораблях, рыболовецких и транспортных судах, приписанных к порту Петропавловска-Камчатского», — сказали в избиркоме края.

В сентябре 2026 года в Российской Федерации состоятся выборы депутатов Государственной думы, которые будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 число. В этих выборах впервые примут участие граждане, проживающие в Донбассе и Новороссии. Одновременно с этим пройдут выборы в законодательные органы власти 39 субъектов федерации, а также будут избраны высшие должностные лица в семи регионах прямым голосованием и в трех — через региональные парламенты. Всего будет распределено около 23 тысяч мандатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители отдаленной деревни Куллог в Красноярском крае смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Такая возможность появилась благодаря доставке избирательных бюллетеней из соседнего села Новоселово. Экспериментальный полет беспилотной авиационной системы (БАС) «Аэромакс А-5 м/л» из села Новоселово в деревню Куллог занял менее 30 минут.

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