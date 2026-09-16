Секрет Полишинеля: мама Харламова отчитала болтливых комиков
Мама Гарика Харламова отчитала его друзей за раскрытие семейной тайны
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Наталья Харламова высказала претензии Азамату Мусагалиеву и Денису Дорохову, которые не умеют держать язык за зубами.
Мама Гарика Харламова высказала недовольство партнерам сына по юмористическому шоу. Она раскритиковала Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова за то, что они раскрыли семейный секрет Бульдога.
10 сентября Гарик Харламов во второй раз стал отцом. В подмосковном клиническом госпитале, где часто появляются знаменитости, его жена Катерина Ковальчук родила дочь. Девочку назвали Алисой. Мама актера из фильма «Новая теща» посетила роддом и увидела внучку. Наталья Харламова отметила, что малышка очаровательна.
Наталья выразила недовольство партнерами сына по его юмористическому проекту.
У Гарика есть старшая дочь, которой уже 12 лет. Ее мать — актриса Кристина Асмус. В 2020 году Кристина и Гарик развелись. Летом 2024-го резидент Comedy Club связал себя узами брака с Ковальчук.
Катерина давно хотела стать матерью.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ