Секрет Полишинеля: мама Харламова отчитала болтливых комиков

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Наталья Харламова высказала претензии Азамату Мусагалиеву и Денису Дорохову, которые не умеют держать язык за зубами.

Мама Гарика Харламова высказала недовольство партнерам сына по юмористическому шоу. Она раскритиковала Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова за то, что они раскрыли семейный секрет Бульдога.

10 сентября Гарик Харламов во второй раз стал отцом. В подмосковном клиническом госпитале, где часто появляются знаменитости, его жена Катерина Ковальчук родила дочь. Девочку назвали Алисой. Мама актера из фильма «Новая теща» посетила роддом и увидела внучку. Наталья Харламова отметила, что малышка очаровательна.

«Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно», — призналась она.

Наталья выразила недовольство партнерами сына по его юмористическому проекту.

«Ох уж эти некстати болтливые Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев!» — написала она в личном блоге: может быть, в шутку, а может, и нет.

У Гарика есть старшая дочь, которой уже 12 лет. Ее мать — актриса Кристина Асмус. В 2020 году Кристина и Гарик развелись. Летом 2024-го резидент Comedy Club связал себя узами брака с Ковальчук.

Катерина давно хотела стать матерью.

«Я всегда хотела детей. Обожаю их. У меня три племянницы и три племянника. По-моему, я уже даже двоюродная бабушка… Некоторым племянникам уже по 23 года. Кстати, какое-то время я даже работала нянечкой в детском саду… Люблю детей, и они меня тоже», — рассказала актриса незадолго до родов.

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