Пенсия любит точность: как превратить стаж в досрочный отдых

Депутат Говырин рассказал, как можно выйти на пенсию раньше времени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ошибки в трудовых данных могут помешать учесть необходимые периоды при назначении выплат.

Многие россияне могут выйти на пенсию раньше благодаря льготному стажу, однако далеко не все знают, как правильно его подтвердить. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Чтобы получить точные данные для своего индивидуального лицевого счета, сначала нужно заказать выписку на портале «Госуслуги» или в Социальном фонде России (СФР). Убедитесь, что в выписке правильно указаны даты, данные о вашем работодателе и отмечены особые условия труда или работа в северных регионах. Если ваш текущий работодатель допустил ошибку в передаче данных, обратитесь в кадровую службу с просьбой отправить исправленные сведения в фонд.

Для уточнения информации по прошлым периодам работы запросите справку у вашего бывшего работодателя или его правопреемника. Для учета северного стажа важно указать место и сроки работы. Если речь идет о вредном производстве, необходимо указать профессию, цех, характер занятости и работу полный рабочий день. Педагоги и медицинские работники должны предоставить сведения о должности, учреждении и объеме нагрузки. Справка составляется на основе приказов, личных карточек, ведомостей и штатного расписания.

Если организация, в которой вы работали, закрылась, обратитесь в государственный или муниципальный архив для получения необходимых документов. Собрав все необходимые документы, подайте заявление в СФР о корректировке вашего лицевого счета. Фонд может запросить дополнительную информацию, если вы укажете прежние названия организации, адреса и даты работы.

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