Теперь уши не замерзнут: Стивен Сигал выиграл ушанку на МФМ в Екатеринбурге

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Знаменитый актер решил попытать удачу в игровом автомате.

Американский актер Стивен Сигал выиграл шапку-ушанку в Екатеринбурге. Это произошло на стенде Россотрудничества в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ), сообщает РИА Новости.

Сигал посетил площадку «Россия с тобой» и осмотрел офис по сбору идей для международных проектов. Актер сделал фотографию в нейрозеркале и пообщался с участниками фестиваля.

После этого Стивен решил попытать счастья в игровом автомате и выиграл красную шапку-ушанку. Символ суровой русской зимы актер забрал с собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как участники МФМ заложили Аллею культурного кода у главного корпуса Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина. Теперь там растут 50 деревьев, в числе которых яблони, черемуха и гортензии.

Также у участников МФМ на специальной сессии была возможность обсудить процесс формирования имиджа Африки в мировых СМИ.

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