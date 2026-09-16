«Без бани и алкоголя»: Роспотребнадзор раскрыл правила перед прививкой от гриппа
Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к прививке от гриппа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ведомстве рассказали о важных нюансах, которые стоит учесть заранее.
Вакцинация от гриппа требует предварительной оценки состояния здоровья. Рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя и интенсивных физических упражнений, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
За два-три дня до вакцинации рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя и избегать переохлаждения, посещения бани, сауны, интенсивных тренировок или тяжелых физических нагрузок.
Перед процедурой важно надеть одежду с коротким рукавом или открытым плечом, чтобы облегчить введение инъекции.
Необходимо также подготовить документы: паспорт, полис ОМС, список принимаемых лекарств и, если есть, информацию о предыдущих прививках.
В Роспотребнадзоре уточнили, что после вакцинации следует оставаться под наблюдением врача в течение 30 минут. В первые сутки рекомендуется избегать посещения бассейна и открытых водоемов, принятия горячей ванны, трения места инъекции мочалкой или посещения мест массового скопления людей.
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