«Без бани и алкоголя»: Роспотребнадзор раскрыл правила перед прививкой от гриппа

Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к прививке от гриппа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В ведомстве рассказали о важных нюансах, которые стоит учесть заранее.

Вакцинация от гриппа требует предварительной оценки состояния здоровья. Рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя и интенсивных физических упражнений, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Как подготовиться к прививке от гриппа? Оцените состояние здоровья. Если у вас есть признаки инфекции, вакцинацию следует отложить. Проконсультируйтесь с врачом», — говорится в сообщении.

За два-три дня до вакцинации рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя и избегать переохлаждения, посещения бани, сауны, интенсивных тренировок или тяжелых физических нагрузок.

Перед процедурой важно надеть одежду с коротким рукавом или открытым плечом, чтобы облегчить введение инъекции.

Необходимо также подготовить документы: паспорт, полис ОМС, список принимаемых лекарств и, если есть, информацию о предыдущих прививках.

В Роспотребнадзоре уточнили, что после вакцинации следует оставаться под наблюдением врача в течение 30 минут. В первые сутки рекомендуется избегать посещения бассейна и открытых водоемов, принятия горячей ванны, трения места инъекции мочалкой или посещения мест массового скопления людей.

«Легкое недомогание в первые один-три дня считается нормальной реакцией иммунной системы, которая свидетельствует о выработке иммунитета и проходит самостоятельно», — отметили в надзорном ведомстве.

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