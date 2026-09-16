Космос на прицеле: США раскрыли новую карту военной игры

Фото, видео: 5-tv.ru

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Заявление американских военных прозвучало на фоне продолжающихся споров о правилах использования околоземного пространства.

Пока Москва подтверждает готовность к переговорам, США параллельно наращивают военные возможности в других направлениях — вплоть до космоса. Глава американских ВВС заявил о наличии у Вашингтона орбитального оружия. При этом — никаких деталей, но сразу же обозначили, что это лишь начало долгосрочной стратегии. В том, станет ли космос новым полем боя, и изменит ли это облик современной войны, разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Китай и Россия постоянно пытаются вывести оружие в околоземное пространство и разрабатывают его для борьбы со спутниками. Так США говорят уже десятки лет. И теперь — новое громкое заявление.

«В настоящее время Соединенные Штаты располагают на орбите оружием для контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных действий», — сообщил министр ВВС США Той Мейнк.

Классическая американская схема — обвинить весь мир во всех грехах, а потом самим сделать все тоже самое. Впрочем, глава ВВС США Мейнк, постарался выразиться максимально расплывчато.

Заявление Пентагона не раскрывается, ни суть, ни содержание того, что именно они разместили. Они, в принципе, наверное, могут разместить туда и боевой лазер, Но вряд ли современные технические возможности, даже в США, позволяют разместить ударные именно средства. Впрочем, «боевой лазер» — это пока только звучит красиво и мощно. На деле — до действующего образца с космическими дальностями ни одна страна пока не дошла.

«Размещать же обычное вооружение в космосе почти бессмысленно. Если открыть огонь с одного спутника по другому, то снаряд или ракета просто изменят первоначальную орбиту и никуда не попадут. Бить по земле тоже особого смысла не имеет. В космосе все аппараты как на ладони, в отличие от баллистических ракет, которые можно спрятать, например, на подлодках», — говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Только вот со средствами ПРО, способными защитить от ракет, в том числе из-под воды у пентагона все намного хуже, чем хотелось бы. Оказалось, что локальный конфликт в Персидском заливе за пару месяцев заставил США потратить почти все ракеты. Возможно, именно поэтому Штаты и начали пугать космосом. Вопреки мнению остального мира.

Позиция России остается неизменной уже десятки лет. А точнее — почти 60. С момента подписания договора о космосе в 1967 -ом. И в нем есть пункт о том, что размещать оружие на орбите запрещено. Но есть и нюанс.

Государства — участники Договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом.

Там есть и еще один пункт, который в Вашингтоне, наверное, забыли: «космические тела, включая Луну, не подлежат национальному присвоению. Даже если если американский президент заявил, что Луна — их».

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