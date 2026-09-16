Год без войны: Лавров раскрыл, кто сорвал путь к миру на Украине

Сергей Лавров высказался, о том, как был сорван путь к миру на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Москва сохраняет готовность к диалогу, заявил глава российского МИД.

Конфликт на Украине мог закончиться еще год назад. Об упущенном шансе на мир сегодня жестко высказался глава российского МИД Сергей Лавров. Он выступил перед московским дипкорпусом.

«Если бы американцы не отошли от договоренности Анкориджи, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Главное, что Соединенные Штаты понимают первопричины этого конфликта, в отличие от других западных стран, которые уперлись в то, что Украина имеет право делать все, что она хочет. И никогда мы не признаем Крым российским, Донбасс тоже не признаем, и только границы 1991 года. На этой тупой абсолютно, извините меня за грубое слово, позиции Евросоюз по-прежнему стоит», — сказал Сергей Лавров.

При этом Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса и никогда не пыталась затягивать этот процесс. Также глава МИД сообщил, что намерен встретиться с госсекретарем США Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, там они планируют обсудить позицию Вашингтона по Украине.

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