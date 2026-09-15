Девушке сорвало скальп на аттракционе в Индии

Фото: www.globallookpress.com/Sudipta Das

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Остановить механизм помогали сотрудники полиции и местные жители.

Посетительница ярмарки лишилась части кожи на голове — ее волосы затянуло в колесо обозрения. Об инциденте, который произошел в индийской Махараштре, рассказал телеканал NDTV.

«Когда аттракцион начал вращаться на высокой скорости, ее волосы попали во вращающийся подшипник, расположенный за сиденьем. Колесо продолжало быстро вращаться, из-за чего волосы женщины резко и с огромной силой дернуло. Женщина закричала от боли, так как мощный рывок оторвал значительный участок кожи головы», — пишут в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 71-летняя гонщица сбила пенсионерку на самокате. Пострадавшая получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, переломом костей черепа и ушиб головного мозга.

Полицейские, дежурившие на ярмарке, вместе с местными жителями сумели остановить аттракцион. Затем девушку сняли с колеса обозрения и госпитализировали. Телеканал отметил, что этот случай вызвал вопросы к соблюдению стандартов безопасности на аттракционах во время ярмарок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.