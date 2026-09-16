«Бумеранг-10» вышел на охоту. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Военнослужащие обнаруживают воздушные цели с помощью радиолокационных станций, после чего оперативно направляют перехватчики для их поражения.

На добропольском направлении расчет FPV-перехватчика «Бумеранг-10» уничтожил десятки тяжелых гексакоптеров ВСУ. Об этом сообщили в группировке войск «Центр».

Тяжелые дроны противник использует для сброса боеприпасов по позициям российских военных и доставки грузов к передовым подразделениям. Чтобы обнаруживать такие цели, военнослужащие круглосуточно наблюдают за воздушным пространством с помощью радиолокационных станций.

После обнаружения дрона операторы определяют его маршрут и запускают «Бумеранг-10». Перехватчик наводится на цель и поражает ее в воздухе.

От обычного FPV-дрона «Бумеранг-10» отличается более качественной камерой и специальным полетным контроллером. Управление ведется по зашифрованному радиоканалу, что, по данным военных, затрудняет подавление сигнала.

Для поражения воздушных целей используются осколочные боеприпасы массой до двух килограммов. При столкновении они повреждают винты, корпус или другие важные элементы дрона, после чего тот теряет возможность продолжать полет.

По данным военных, благодаря работе расчета удалось уничтожить десятки тяжелых гексакоптеров. Это позволило снизить угрозу ударов по позициям и помешать доставке продовольствия и имущества к передовым подразделениям.

Слаженная работа расчетов дронов-перехватчиков помогает прикрывать военных с воздуха и поддерживать продвижение штурмовых подразделений.

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