«Ленком» 4 года не может установить памятник Чуриковой из-за позиции ее сына

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Президент театра Марк Варшавер рассказал о затянувшейся ситуации.

Сын народной артистки СССР Инны Чуриковой не позволяет театру «Ленком» установить памятник на могиле актрисы. По информации kp.ru, наследник отказывается согласовывать проект, а без его одобрения установить памятник юридически невозможно.

Согласование проекта памятника артистке продолжается четвертый год.

«Я нашел человека, который готов сделать памятник бесплатно — из любви к театру, из любви к великой русской актрисе Инне Чуриковой. Иван молчит, не утверждает», — отметил президент театра «Ленком» Марк Варшавер.

Варшавер добавил, что театр регулярно направляет письма сыну Чуриковой, который переехал в Дубай. По словам президента «Ленкома», Иван не торопится с решением и объясняет свою позицию тем, что ему необходимо с кем-то посоветоваться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной установили памятник на Троекуровском кладбище. Актриса наиболее известна по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени» и сериале «Место встречи изменить нельзя».

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