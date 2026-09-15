Тренер Владимир Савин, воспитавший Малафеева, ушел из жизни в возрасте 100 лет

Тренер Малафеева Владимир Савин ушел из жизни в возрасте 100 лет

Фото: сайт ФК «Зенит»

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наставник работал в футбольной школе «Зенита» на протяжении 34 лет.

Легендарный тренер вратарей петербургского «Зенита» Владимир Савин ушел из жизни на 101-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Зенит» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Савина. Легендарный тренер вратарей сине-бело-голубых ушел из жизни на 101-м году жизни», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Владимир Савин на протяжении 34 лет работал тренером вратарей в футбольной школе «Зенита» — с 1971 по 2005 год. За это время он подготовил целую плеяду известных голкиперов.

Одним из самых титулованных воспитанников Савина стал Вячеслав Малафеев — бронзовый призер чемпионата Европы и четырехкратный чемпион России в составе «Зенита». Также под руководством специалиста тренировался Юрий Окрошидзе, выступавший за петербургский клуб, ЦСКА и другие команды.

Причина смерти Владимира Савина не уточняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.