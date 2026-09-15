Гарри Поттер, Дубровский и Печорин поделили внимание современных подростков

Школьников от 12 до 17 лет вдохновляют Поттер, Дубровский и Печорин

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

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В опросе приняли участие 569 подростков от 12 до 17 лет.

Школьники рассказали, какие литературные персонажи вызывают у них восхищение и какие качества они хотели бы перенять у героев. Результаты опроса фонда «Живая классика» 15 сентября сообщили ТАСС.

Участникам исследования в возрасте от 12 до 17 лет предложили в свободной форме назвать персонажей, которые их вдохновляют. В лидерах оказались Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер.

Из произведений русской классики подростки чаще всего называли Печорина, Дубровского и Тараса Бульбу. В этих героях школьники ценят храбрость, силу воли и целеустремленность.

Среди зарубежных персонажей популярностью пользуются Маленький принц, Джейн Эйр, Холден Колфилд и Лукреция Борджиа. Подростков привлекают их мечтательность, внутренний мир, стойкость, упорство и сила духа.

По-прежнему востребованы у школьников фантастика и фэнтези. Среди современных российских авторов участники опроса выделили Анастасию Строкину, автора книги «Держиоблако», и Наталию Волкову, написавшую «Разноцветный снег». Некоторые подростки также отметили интерес к «деревенской прозе», которая вызывает у них теплые воспоминания о каникулах.

Исследование показало, что произведения русской классики из школьной программы остаются наиболее читаемыми. При самостоятельном выборе подростки чаще обращаются к зарубежным авторам. В числе названных книг — «Десять негритят» Агаты Кристи, произведения Рэя Брэдбери, роман Джорджа Оруэлла «1984», книги Александра Дюма и «Поллианна» Элинор Портер.

Опрос провели в преддверии старта Национальной премии «Интонация» для преподавателей литературы. В исследовании приняли участие 569 человек — участники, кураторы и наставники конкурса «Живая классика» из 43 регионов России.

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