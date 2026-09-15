Не пугать и не ловить: биолог дал совет при появлении летучей мыши в квартире

Фото: © РИА Новости/ Владимир Федоренко

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Яркое освещение, непогода и близость парков или водоемов могут привести к неожиданной встрече человека с рукокрылым.

С наступлением осени летучие мыши все чаще залетают в городские квартиры, так как ищут укромные места для зимовки. В Москве и области живет примерно 10 видов этих рукокрылых, так что удивляться таким гостям не стоит. О том, почему они забираются в дома и как вести себя при такой встрече, журналистам «Известий» поведал биолог Егор Кокшаров.

Как пояснил эксперт, в большинстве случаев рукокрылые попадают в жилые помещения случайно — во время охоты на насекомых. Кроме того, их привлекают искусственный свет, потребность укрыться от непогоды, а также близость к привычным местам обитания: паркам, водоемам, чердакам и невысоким зданиям. Осенью такие инциденты учащаются, так как некоторые виды ищут подходящие убежища для зимовки.

Если летучая мышь все же оказалась в квартире, прежде всего необходимо не паниковать. Биолог советует закрыть все двери в другие комнаты, погасить яркий свет, распахнуть окно и отодвинуть шторы, чтобы животное могло беспрепятственно покинуть дом самостоятельно.

«Если все эти правила соблюли, то минут через 20, через 40 плюс-минус летучая мышь улетает сама, особенно при условии, если она здоровая», — рассказал эксперт.

Кокшаров также добавил, что нельзя брать животное голыми руками. Это может привести к укусу, а некоторые представители переносят бешенство.

Когда мышь не покидает помещение самостоятельно, ее можно аккуратно накрыть картонной коробкой, дождавшись, пока она успокоится и сядет на поверхность, а под низ подложить плотный лист бумаги. Ловить ее полотенцами, дуршлагами и прочими предметами не стоит — это пугает и травмирует животное.

Если летучая мышь забилась в труднодоступное место, не нужно вытаскивать ее силой. Лучше выключить свет, открыть окно и дождаться, пока она сама покинет укрытие.

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