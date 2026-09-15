Российский триколор устроил «прощальный сюрприз» в Бонне
Генконсульство РФ в Германии закрыли в Бонне
Фото, видео: 5-tv.ru
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Завершение работы дипмиссии сопровождалось эмоциональными выступлениями российских дипломатов и представителей общины.
Российский флаг «не захотел спускаться» с флагштока во время официальной церемонии закрытия генерального консульства России в Боннt, сообщают «Известия». Присутствующие назвали произошедшее хорошим знаком.
После завершения церемонии генконсул России в Бонне Олег Красницкий передал триколор на хранение. Он отметил, что подобный случай уже происходил в этом дипломатическом представительстве. По словам Красницкого, в прошлый раз спускаться с флагштока «не захотело» советское знамя.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что российские консульские учреждения выполняли свой долг честно и уверенно. Он подчеркнул, что решение властей ФРГ о закрытии представительств не отвечает интересам обеих стран.
«Мы покидаем Германию с гордо поднятой головой, с чувством выполненного долга», — подчеркнул Нечаев.
Посол также выразил благодарность сотрудникам генконсульства за огромный объем проделанной работы и душевное отношение к соотечественникам.
«Здесь самая большая русскоговорящая диаспора. Представители республик СССР, пожалуй, всех. Тот самый случай, когда мы можем говорить о единстве народов России, которое мы отмечаем в этом году», — констатировал Нечаев.
«У нас многоконфессиональное сообщество, у нас многонациональное сообщество, как и вся Россия. Мы крепки духом, сильны, и нас на колени не поставить. Никому это пока в истории не удавалось», — заявил посол.
Нечаев пожелал сотрудникам генконсульства благополучного возвращения на Родину.
«Вы делали много добрых дел, поэтому покидаете Германию с высоко поднятой головой, с чувством выполненного долга», — заключил дипломат.
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