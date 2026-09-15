Осторожно, мошеннники: как понять, что вам звонят аферисты

Киберполиция объяснила, как понять, что вам звонят мошенники

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; max.ru/Вестник Киберполиции России/cyberpolice; 5-tv.ru

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Злоумышленники маскируют контакты служб поддержки под поддельные номера.

Киберполиция представила аудиофрагмент, иллюстрирующий типичный сценарий мошеннической схемы с обратным звонком на горячую линию «Госуслуг». Информацию служба опубликовала в мессенджере МАКС.

«Да, здравствуйте. Меня зовут Ксения, портал „Госуслуги“. Мы заметили подозрительную активность в вашей учетной записи. Вход с постороннего устройства с помощью СМС, которое направлялось на ваш мобильный номер. Подскажите, вы подтверждаете, что действия выполняли вы самостоятельно?» — говорится в примере, размещенном Киберполиции.

Злоумышленники зачастую отправляют сообщения с поддельным номером телефона. Контакт маскируют под службу поддержки.

В службе отметили, что на практике государственный портал никогда не отправляет пользователям уведомления о взломе — ни через СМС, ни через мессенджеры, ни по электронной почте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким образом мошенники начали атаковать бухгалтеров российских компаний. Злоумышленники отправляют отечественным компаниям письма с вредоносными файлами — «счета» на оплату и другие поддельные финансовые документы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.