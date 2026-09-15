Усталость не значит результат: тренер раскрыл ошибки занятий дома

Фото: © РИА Новости/ Наталья Горшкова

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Даже интенсивные занятия могут оказаться малоэффективными, если не соблюдать некоторые правила.

Домашние занятия спортом кажутся удобным способом привести себя в форму без походов в зал и затрат на тренера. Однако отсутствие системы и контроля часто мешает получить ожидаемый эффект. Об этом Life.ru рассказал фитнес-тренер Сергей Перев.

По словам специалиста, одна из самых распространенных ошибок — выбор тренировок без четкого плана. Многие занимаются по случайным видео из интернета: сегодня выполняют кардио, завтра делают упражнения на пресс, а через несколько дней переходят к растяжке или коротким комплексам на все тело. Такой подход создает ощущение активности, но не позволяет организму правильно адаптироваться к нагрузке.

«Важно понимать цель, уровень подготовки, технику, частоту занятий, восстановление и постепенное увеличение нагрузки. Если каждый раз тренировка выбирается по настроению, прогресс становится непредсказуемым», — объяснил Перев.

Еще одна проблема домашних тренировок — отсутствие контроля техники. Без наблюдения специалиста человек может неправильно выполнять движения на протяжении долгого времени, что способно привести к дискомфорту в спине, шее или суставах.

Эксперт отметил, что ощущение сильной усталости после упражнения не всегда говорит о его эффективности. Важно не только количество повторений и интенсивность, но и правильное выполнение движений.

Особую осторожность стоит проявлять новичкам, которые сразу выбирают сложные комплексы с обещаниями быстрого результата. Интенсивные тренировки без учета физической подготовки могут привести к травмам и снижению мотивации.

При этом домашний формат сам по себе не является проблемой. По словам тренера, занятия могут быть эффективными, если человек определяет цель, придерживается программы, следит за техникой, дает организму время на восстановление и постепенно увеличивает нагрузку.

Дома можно поддерживать физическую активность, укреплять мышцы и формировать полезную привычку. Однако для серьезных изменений фигуры и безопасного прогресса требуется более продуманный тренировочный процесс.

«Главная ошибка не в том, что человек занимается дома. Ошибка в том, что он воспринимает домашние тренировки как набор отдельных роликов, а не как систему», — заключил Сергей Перев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после 40 лет важно уделять больше внимания физической активности, питанию и восстановлению организма. С возрастом тело может по-другому реагировать на привычные нагрузки: восстановление занимает больше времени, а поддерживать прежний уровень физической формы становится сложнее. Однако регулярные тренировки и здоровые привычки помогают сохранять активность.

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