«Я молодец»: Лиза Шакира рассказала, как справляется с волнением
Актриса Лиза Шакира рассказала о привычке поддерживать себя в трудные дни
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Актриса призналась, что в трудные дни помогает себе цветами, общением и заботой о себе.
Актриса Лиза Шакира рассказала в беседе с 5-tv.ru, что помогает ей справляться с волнением. Артистка призналась, что в такие моменты старается быть рядом с подругами, следит за своим состоянием и делает небольшие приятные вещи для себя.
«У меня весь день мои подруги, мои терапевты. Почувствовать себя красивой. <…> Это, кстати, тоже очень помогает чувствовать себя особенно собранной и поддерживать себя в сложные моменты», — рассказала Шакира.
Актриса также может заказать себе большой букет цветов с открыткой.
«Потому что я молодец», — подчеркнула она.
В дни, когда артистка особенно переживает, она старается не пить кофе. Вместо этого Шакира выбирает воду и не забывает полноценно поесть.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова решила отдохнуть после напряженного рабочего графика. Певица, актриса и телеведущая отправилась к морю, чтобы отвлечься от городской суеты и посвятить время себе.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.