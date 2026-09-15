ИИ пустили за парту: школьникам в России разрешили использовать нейросети

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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При этом бесконтрольное использование алгоритмов может выйти боком.

Школьники могут использовать искусственный интеллект уже с пятого класса. Такие рамки определили в Минпросвещении. Предполагается, что ученики с помощью ИИ смогут искать информацию и проверять гипотезы, а старшеклассники — уже использовать в учебных процессах. А вот право на ограничение министерство оставило за учителями.

Не разучатся ли школьники думать самостоятельно — разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Еще недавно за такую подсказку учитель мог поставить двойку. Теперь искусственный интеллект официально получил место за школьной партой. Больше никакого нейросетевого хаоса — в Минпросвещения прописали промпт на использование электронных ассистентов.

Самостоятельное использование ИИ с первого по четвертый классы не рекомендуется, с пятого по девятый — возможно под контролем педагога, в старших классах допускается для анализа данных, расчета и создания визуального контента.

Чем старше ученик — тем больше свободы. Но принцип один: нейросеть должна стать помощником, а не цифровым отличником, который выполнит всю работу за ленивого хозяина.

«Отдельно в методических рекомендациях подчеркивается, что воспитательные, мировоззренческие функции педагога, живое человеческое взаимодействие не могут быть заменены, воспроизведены какими-нибудь, какими-то ни было алгоритмическими системами», — сказала заведующая центром математического и естественно-научного образования общего образования ИСМО им. ени В. С. Леднева, подведомственного Минпросвещения России Наталья Волынчук.

Теперь, по задумке авторов, правильный ответ за секунды не спасет от двойки. Объяснять принцип решения придется своими словами. И здесь бесконтрольное использование ИИ может выйти боком.

«Информация не переходит в долговременную память. То есть когнитивное развитие, которое должно было произойти при взаимодействии с информацией в рамках учебного процесса, оно не состоялось», — сказала академический руководитель магистратуры «Педагогическое образование» НИУ ВШЭ, кандидат педагогических наук Юлия Корешникова.

Ученые уже дали этому эффекту название — метакогнитивная лень. Если постоянно копировать готовые ответы, собственный мозг начнет экономить ресурсы, а его хозяин, говоря по-простому, будет глупеть.

Еще недавно главный школьный помощник помещался на последней странице учебника. Раздел с ответами даже вырывали, чтобы не было соблазна заглянуть, и прятали где-нибудь подальше. С нейросетями такой фокус, конечно, не пройдет.

Теперь педагоги обязаны обучить детей сделать из ИИ личного ассистента: пусть ищет, считает и перемалывает горы данных, но думает ученик сам. Пока, правда, даже в самых продвинутых школах далеко не все учителя с нейросетями на «ты».

«Пока я вижу преимущества именно человеческого фактора и пока не доверяю нейросети», — сказала учитель Вера Лямина.

Получается, ученики сами могут преподать пару уроков. Знают, к примеру, что с ответами по русскому в нейросети лучше не попадать.

«Нейронка сейчас с русским языком очень плохо справляется, она вообще не знает правил, вообще другие ответы выдает в отличие от тех, которые в ЕГЭ приняты и которые учитель дает», — сказала ученица Алина Григорьева.

ИИ уже используют почти две трети детей и подростков. Тенденция понятна и необратима: обучаться работе с нейросетями придется и педагогам. Только в этом году специальные курсы пройдут 250 тысяч российских учителей.

«Нужно обязательно проверять все, что выдает искусственный интеллект. Я считаю, что именно мы, учителя, как проводники в современный мир, можем детей этому научить. Это как раз то самое критическое мышление, которое нужно людям в современном мире», — сказала учитель Анна Ершова.

По задумке, цифровые алгоритмы должны снизить нагрузку на педагогов, чтобы никаких больше «мне еще гору тетрадей проверять». А еще помогут выявлять отстающих и адаптировать материалы к уроку — из скучной презентации сделают познавательные мемы.

«Любой искусственный ассистент — это ассистент человека. Надо открутить гайку — берем ключ. Надо сэкономить время — есть нейросеть, мы не можем это предотвратить. Значит, мы должны это возглавить», — сказал директор лицея Константин Тхостов.

Искусственный интеллект из школы уже не выгонишь — да это и не цель. Теперь задача сложнее: научить детей задавать машине правильные вопросы, проверять ее ответы и вовремя закрывать приложение. Вот только как это сделать за пределами школы — ответа пока нет. Хотя нейронку спрашивай…

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