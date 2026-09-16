ФСБ задержала в Горловке диверсанта, пытавшегося взорвать военных

Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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По данным спецслужбы, мужчина заложил взрывное устройство на пути российского военного автомобиля.

В Горловке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, которого подозревают в попытке устроить взрыв в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он изготовил самодельное взрывное устройство на основе противотанковой мины. К нему подозреваемый добавил поражающие элементы, после чего спрятал устройство на маршруте, по которому должны были проехать российские военные.

Затем мужчина занял место, откуда мог наблюдать за дорогой. Когда военный автомобиль проезжал рядом с заложенной взрывчаткой, он привел устройство в действие.

ФСБ также установила, что задержанный выполнял другое поручение. По информации ведомства, он снимал на видео последствия ударов ВСУ по жилым домам в Горловском муниципальном округе и передавал записи украинским кураторам.

«В настоящий момент мужчина задержан до принятия процессуального решения», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Сочи. Следователи устанавливают украинских боевиков, которых подозревают в ударе безэкипажных катеров по гражданским объектам на набережной.

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