На организаторов концерта Канье Уэста подали в суд

Суд рассмотрит первый иск к организатору концерта Канье Уэста в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Речь идет о возврате денег за купленные билеты.

Центральный районный суд в Воронеже рассмотрит первый иск к организатору концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Проведением события должно заниматься агентство Say Agency. С информацией в карточке дела ознакомились 5-tv.ru.

Юрист со стороны истца Алексей Садовников в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru отметил, что вопрос стоит о возврате денег за купленный билет.

Истец уже дважды обращался к организаторам концерта рэпера, и дважды получал отказы. Возврат средств невозможен, потому что официальной отмены концерта так и не состоялось. Спустя два отказа было принято решение пойти в суд.

Садовников пояснил, что в соответствии с законом о защите прав потребителей истец вправе подать иск по месту своего жительства, поэтому дело было зарегистрировано и принято к производству именно Центральным районным судом Воронежа.

Ранее 5-tv.ru писал о переносе концерта рэпера из Петербурга в Москву. Тогда в команде американской звезды говорили о том, что место проведения концерта для них не является принципиальным.

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