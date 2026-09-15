Фото: МУЗ-ТВ

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Композитор разнес исполнение молодой певицы.

В новом выпуске «Битвы поколений: Новый вызов» на МУЗ-ТВ сошлись певицы МакSим и Дора. Об этом 5-tv.ru сообщили организаторы — эфир запланирован на субботу, 19 сентября, в 17:00.

Закулисье тоже оказалось насыщенным. Дора призналась, что давно мечтала о встрече с соперницей.

«Ее песни — мои самые любимые, я их пела, когда мне было и шесть лет, и двенадцать», — рассказала артистка.

Сама МакSим отреагировала сдержанно.

«Певица Дора для меня — неизвестный артист. И сегодня мы познакомимся — как раз прекрасный случай!» — коротко поделилась она.

Судить поединок доверили сразу двум лагерям. От мэтров — Виктор Дробыш, Михаил Шуфутинский и Катя Лель. От молодых — Клава Кока, Татьяна Куртукова и NЮ. Ведущим остался Константин Анисимов.

В раунде «Песня о любви» МакSим исполнила «Отпускаю», а Дора — «На обратной стороне земли».

Заслуженный артист России, композитор Виктор Дробыш прокомментировал выступление достаточно резко:

«Это как раз тот случай сейчас был — как в боксе, это нокаут!» — без обиняков заявил он.

В раунде «Кавер на оппонента» МакSим перепела «Втюрилась» Доры, а та ответила рок-версией «Знаешь ли ты».

Дробыш раскритиковал обеих.

«Мне не понравилось! <…> Сделать приблизительно, как это у МакSим, только чуть хуже — не смешно и неинтересно! <…> Ни одна, ни вторая ничего не сделали! Дора спела плохо, песня — великая. МакSим тоже спела плохо, песня — нормальная», — разложил по полочкам композитор.

Дора не выдержала и заплакала прямо на сцене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Николай Басков рассказал о личных переживаниях и признался, что сцена и поддержка поклонников помогают ему справляться с внутренней болью. Артист отметил, что остался под большим впечатлением после концерта в Твери, где зрители заранее заняли места и не уходили с площадки во время выступления. По словам Баскова, именно после этого мероприятия он осознал, насколько важна для него связь с аудиторией.

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