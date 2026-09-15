«Вижу в этом служение»: фанат Бузовой сделал восемь татуировок в честь певицы

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; ВКонтакте / Дмитрий Василье / ovendima; 5-tv.ru

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Дмитрий Васильев следит за творчеством Ольги с 2017 года.

Поклонник телеведущей и певицы Ольги Бузовой Дмитрий Васильев сделал восемь татуировок, посвященных артистке. В беседе с 5-tv.ru мужчина рассказал, что следит за творчеством певицы с 2017 года и считает ее близким по духу человеком.

Татуировки Дмитрия Васильева. ВКонтакте / Дмитрий Василье / ovendima

По словам Дмитрия, интерес к Бузовой появился после выпуска программы на федеральном канале с ее участием. Тогда, как утверждает фанат, он увидел в артистке черты, которые ему откликнулись.

«Я увидел родственную душу», — рассказал Васильев.

На теле поклонника появились несколько изображений и надписей, связанных с певицей. Среди них — портреты Бузовой, фразы «Люблю Бузову» и «Мои люди всегда со мной», название ее нового шоу, а также другие символы, которые Дмитрий связывает с творчеством артистки.

Последнюю татуировку мужчина сделал недавно. По его словам, он не стремится получить популярность или привлечь внимание певицы, а воспринимает свое увлечение как личный выбор.

«Я просто так живу, просто проникнулся. <…> Это не стоит самоцелью, чтобы она меня заметила, обратила внимание и так далее. Я вижу в этом служение», — отметил Васильев.

Мужчина работает промоутером, раздает листовки и живет в хостеле. При этом он рассказал, что спокойно относится к реакции окружающих на его внешний вид и увлечение.

«Конечно, это люди в шоке, но <…> то, что в интернете, оно никакую основу серьезную не несет, я просто не обращаю внимания», — сказал он.

Дмитрий также участвовал в телевизионных проектах «Давай поженимся» и «Сердца за любовь», где исполнил песню Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев». Прозвище «Бузовмэн» появилось после концерта певицы в Санкт-Петербурге, куда он пришел в костюме Супермена.

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