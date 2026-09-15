Раскрыта тайна памяти: мозг смешивает воспоминания пожилых людей не случайно

Фото: www.globallookpress.com/Jiri Hubatka

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Новое открытие изменило взгляд на возрастные изменения.

С возрастом человек не всегда теряет воспоминания — иногда мозг начинает смешивать похожие события между собой. К такому выводу пришли ученые, изучившие, как меняется работа памяти у людей разных возрастов. Исследование показало: пожилые люди чаще не забывают информацию полностью, а воспроизводят ее с неточностями, объединяя детали разных переживаний. Об этом сообщил The Conversation.

Как мозг сохраняет события

Память человека состоит из нескольких этапов. Сначала мозг фиксирует происходящее: детали разговора, обстановку, эмоции и другие элементы события. Затем эта информация сохраняется, а позже извлекается, когда человеку нужно что-то вспомнить.

Однако при восстановлении воспоминаний мозг не открывает точную копию прошлого события, а заново собирает его из отдельных элементов.

Ученые сравнили этот процесс с поиском файла в архиве. Если система работает правильно, человек находит нужную информацию. Но при сбоях мозг может взять детали из другого похожего события и соединить их с нужным воспоминанием.

Например, человек может помнить разговор с другом, но случайно добавить в него детали из другой беседы, которая произошла ранее.

Как возраст влияет на воспоминания

В эксперименте ученые изучили работу мозга молодых людей, участников среднего возраста и пожилых добровольцев.

Во время исследования людям показывали пары изображений: лицо человека и предмет или сцену — например, яблоко или лес. Участников просили представить, как этот человек взаимодействует с изображением. Каждая такая комбинация считалась отдельным событием.

Через некоторое время добровольцам показывали знакомые лица и несколько вариантов изображений. Им нужно было определить, какой предмет или место были связаны с конкретным человеком.

Результаты показали, что пожилые участники чаще допускали ошибки. Они могли вспомнить, что человек был связан с яблоком, хотя на самом деле ранее ему показывали лес.

При этом специалисты обнаружили изменения в работе мозга: у пожилых людей реже воспроизводились те же нейронные сигналы, которые возникали во время первоначального запоминания события.

Гиппокамп может неправильно переключать воспоминания

Исследователи считают, что проблема может быть связана с работой гиппокампа.

Эта область мозга участвует во всех этапах формирования памяти — от первого восприятия события до последующего воспроизведения информации.

У молодых людей при воспоминании обычно активируются те же нейронные схемы, которые работали во время самого события. Однако у пожилых участников этот механизм оказался менее точным.

При этом ученые сделали неожиданное наблюдение: даже когда у пожилых людей фиксировались похожие мозговые сигналы, они все равно чаще смешивали разные воспоминания.

Это говорит о том, что возрастные изменения памяти связаны не только с сохранением информации, но и с процессом ее извлечения.

Почему смешивание воспоминаний может быть полезным

Несмотря на то что ошибки памяти могут создавать неудобства, ученые считают, что такая особенность может иметь и положительную сторону.

Мозг постоянно анализирует прошлый опыт и ищет связи между разными событиями. Именно способность объединять информацию помогает человеку делать выводы, учиться и быстрее реагировать на новые ситуации.

Поэтому смешивание воспоминаний может быть не просто недостатком, а частью сложного механизма обработки информации.

Можно ли сохранить память дольше

Ученые продолжают изучать способы поддержания работы гиппокампа и защиты памяти от возрастных изменений.

Среди возможных методов исследователи рассматривают физические нагрузки, практики концентрации внимания, стимуляцию мозга и использование цифровых инструментов, которые помогают восстанавливать воспоминания с помощью подсказок.

Однако специалисты отмечают, что пока еще не установлено, можно ли полностью предотвратить возрастные изменения гиппокампа и сделать воспоминания более устойчивыми.

Новые исследования помогут понять, как именно мозг управляет памятью и почему со временем он начинает не забывать прошлое, а менять его.

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