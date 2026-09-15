«Поддержки практически нет»: Долиной прогнозируют конец гастрольной деятельности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Певице придется пересмотреть формат живого взаимодействия с аудиторией.

Народной артистке России Ларисе Долиной предрекли конец эпохи масштабной гастрольной деятельности. Такое предположение высказал продюсер Павел Рудченко изданию «Абзац».

«Билеты на большие концерты Ларисы Долиной сейчас продаются не так, как раньше. Общественность негодует из-за громкого скандала, а поддержки артистке практически нет. Я не верю, что ее концертно-гастрольная деятельность в скором времени восстановится, потому что пострадала репутация и монетизация творчества», — заявил он.

Продюсер считает, что в скором времени исполнительнице придется пересмотреть подход живого взаимодействия с аудиторией. И вместо масштабных туров по всей стране она начнет давать камерные концерты для преданной публики.

А вот к возможности Долиной вернуться к размаху гастролей прежних лет Рудченко относится скептически. Так как, по его мнению, сделать это будет очень сложно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге был отменен. Директор артистки заявил, что это всего лишь перенос. Однако новую дату пока не назначили.

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