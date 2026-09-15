Невидимый сосед Земли? Девятая планета скрывается на краю Солнечной системы

Space: еще одна планета может скрываться на краю Солнечной системы

Фото: 5-tv.ru

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Ученые ищут возможный новый мир по поведению других объектов.

На окраине Солнечной системы может находиться неизвестная планета, о существовании которой ученые пока судят только по косвенным признакам. Этот гипотетический объект получил название Девятая планета (Planet Nine, P9). Об этом сообщило Space.

Предположение о возможном существовании новой планеты появилось после наблюдений за некоторыми далекими объектами за орбитой Нептуна. Их движение оказалось необычным, что заставило исследователей рассмотреть вариант влияния крупного небесного тела.

Однако саму Девятую планету пока никто не наблюдал. Ученые продолжают искать ее по изменениям в поведении других объектов на окраине Солнечной системы, которые могут указывать на присутствие невидимого соседа.

Если такой мир действительно существует, он может находиться настолько далеко, что современные методы наблюдения пока не позволяют напрямую его обнаружить. Это делает поиск новой планеты одной из загадок современной астрономии.

Изучение возможного объекта помогает ученым лучше понять устройство внешних областей Солнечной системы. Наблюдения за далекими телами могут раскрыть, какие процессы происходили при формировании планетного семейства.

Пока Девятая планета остается только гипотезой, но ее возможное существование меняет привычное представление о границах нашего космического дома.

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