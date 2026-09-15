Светлане Светличной установили памятник на Троекуровском кладбище

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Кузнецов; 5-tv.ru

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Артистка умерла в ноябре 2024 года в возрасте 84 лет.

Семья заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной установила памятник на ее могиле на Троекуровском кладбище в Москве. Кадры публикует 5-tv.ru.

Светлана Светличная умерла в ноябре 2024 года в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне онкологического заболевания.

Актриса получила широкую известность благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени» и сериале «Место встречи изменить нельзя».

Сегодня могила артистки остается одним из памятных мест на «звездной аллее» Троекуровского кладбища. Поклонники советского кино регулярно приходят туда, чтобы оставить цветы и почтить память актрисы, ставшей символом отечественного кинематографа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник диктору Игорю Кириллову. Автором скульптуры стал заслуженный художник России Айдын Зейналов, который стремился передать не только внешнее сходство с легендарным диктором, но и образ, знакомый миллионам телезрителей. Игорь Кириллов долгие годы был лицом программы «Время», а также вел «Песню года», праздничные концерты и государственные мероприятия.

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