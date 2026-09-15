Осень в чашке: 10 необычных чаев, которые согреют в холодные вечера

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Elena Rui

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аромат корицы, яблок, цитрусов и ягод способен создать ощущение уюта даже в самый пасмурный день.

Когда за окном становится прохладнее, а вечера — длиннее, привычная чашка чая превращается из обычного напитка в маленький осенний ритуал. Аромат корицы, яблок, цитрусов и ягод способен создать ощущение уюта даже в самый пасмурный день.

Осенью необязательно ограничиваться только классическим черным или зеленым чаем. В заварник можно добавить сезонные фрукты, замороженные ягоды, травы и специи — и получить десятки вариантов напитка с разным характером.

В материале 5-tv.ru собрали рецепты на любой случай, а еще — простые заготовки, которые можно сделать заранее и хранить в морозилке.

Черный чай с осенними ароматами

Черный чай лучше всего раскрывается с яркими добавками. Его насыщенный вкус хорошо сочетается с пряностями, сладкими фруктами и кислыми ягодами — именно поэтому такие напитки особенно популярны в холодное время года.

Имбирный чай с апельсином и корицей

Этот вариант подойдет тем, кто любит теплые пряные ароматы. В нем сочетаются легкая острота имбиря, свежесть цитрусов и мягкая сладость корицы.

Его рецепт прост: завариваем черный чай, добавляем несколько ломтиков свежего имбиря, кружочки апельсина и немного корицы. Даем напитку настояться несколько минут, чтобы специи успели раскрыть аромат. При желании в теплый чай можно добавить немного меда.

Яблочный чай с корицей

Осень сложно представить без яблок, поэтому они часто становятся главным ингредиентом сезонных напитков. Такой чай напоминает домашнюю выпечку и хорошо подходит для спокойного вечера.

Для приготовления яблоко нарезаем небольшими кусочками, добавляем корицу и немного прогреваем, чтобы фрукт отдал свой аромат. Затем заливаем водой, добавляем черный чай и оставляем настояться. В результате получается напиток с мягким фруктовым вкусом и легкими карамельными нотками.

Малиновый чай с мятой

Ягодный чай способен напомнить о лете даже в середине осени. Для него подойдет как свежая, так и замороженная малина.

Достаточно добавить в чайник черный чай, несколько ложек ягод, немного мяты и пару долек лимона или апельсина. Малину можно слегка размять, чтобы она отдала больше вкуса, а затем залить горячей водой и дать напитку настояться.

Зеленый чай: легкость и свежие сочетания

Зеленый чай отличается более тонким вкусом, поэтому лучше всего дружит с нежными добавками — фруктами, травами и ягодами. Главное — не использовать слишком горячую воду, чтобы сохранить мягкость напитка.

Зеленый чай с облепихой и апельсином

Яркий осенний вариант для тех, кто любит кисло-сладкие сочетания.

Горсть облепихи слегка разминаем, добавляем несколько долек апельсина и немного меда. Затем заливаем смесь горячей водой, добавляем зеленый чай и оставляем настояться. Получается напиток с насыщенным цветом и ароматом поздней осени.

Зеленый чай с мятой и лимоном

Более легкий вариант, который подойдет тем, кто не любит слишком насыщенные вкусы.

В чайник добавляем зеленый чай, свежую мяту и несколько ломтиков лимона. Через несколько минут получается свежий напиток с легкой кислинкой и травяным ароматом.

«Чай без чая»: напитки из ягод, трав и фруктов

Иногда хочется чего-то теплого и ароматного, но без чайного листа. Тогда на помощь приходят ягоды, фрукты и специи.

Яблочно-клюквенный напиток

Такой вариант больше напоминает домашний морс, но с осенним характером.

Яблоки нарезаем кусочками, добавляем клюкву, немного корицы и апельсиновой цедры. Смесь заливаем водой и варим несколько минут на слабом огне. Перед подачей напиток можно немного подсластить медом.

Иван-чай с ягодами

Листья иван-чая хорошо сочетается с лесными ягодами — малиной, смородиной, черникой.

В заварник добавляем иван-чай, горсть ягод и немного мяты, затем заливаем горячей водой и оставляем на 10–15 минут. Получается мягкий напиток с глубоким травяным ароматом.

Необычные осенние чаи для экспериментов

Если привычные сочетания уже надоели, можно попробовать более неожиданные варианты — например, добавить в чай тыкву, шоколад или молоко.

Тыквенный чай с пряностями

Тыква подходит не только для каш и выпечки. В напитке она дает мягкий сладковатый вкус и хорошо сочетается со специями.

Для приготовления тыкву нарезаем небольшими кусочками и варим до мягкости с корицей и щепоткой мускатного ореха. Затем добавляем черный чай и немного апельсиновой цедры.

Пряный чай с молоком

Этот напиток напоминает знаменитый индийский масала-чай и особенно хорошо подходит для прохладных вечеров.

Черный чай завариваем вместе с корицей, кардамоном и несколькими бутонами гвоздики. Затем добавляем теплое молоко и немного меда. Получается густой ароматный напиток с согревающим вкусом.

Заготовки для чая: вкус осени в морозилке

Чтобы не тратить время на приготовление напитка каждый раз, можно заранее сделать ягодные смеси. Их удобно разложить по небольшим формам и хранить в морозилке.

Облепиха с апельсином и имбирем

Сочетание облепихи и цитрусов считается одним из самых популярных осенних вариантов.

Для заготовки понадобятся облепиха, апельсин, немного лимона и свежий имбирь. Все ингредиенты измельчаем блендером, раскладываем по формам и замораживаем. Зимой такую смесь достаточно добавить в горячую воду или чай.

Малиново-смородиновая смесь

Яркая ягодная заготовка для тех, кто любит насыщенный вкус.

Малину и черную смородину смешиваем с кусочками апельсина и небольшим количеством имбиря, измельчаем и отправляем в морозилку порциями.

Осенний чай — это возможность добавить немного тепла в обычный день. Иногда для этого достаточно всего нескольких ломтиков яблока, щепотки корицы или горсти ягод, чтобы привычный напиток превратился в маленькое домашнее удовольствие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.