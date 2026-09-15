«Не очень хороший пример»: Ирина Безрукова про поступление Анны Пересильд

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Другие абитуриенты заявили, что не видели дочь известных актрисы и режиссера на вступительных испытаниях.

Дети знаменитых родителей не должны получать актерское образование по блату. Об этом сказала актриса Ирина Безрукова в интервью KP.RU.

Ирина Безрукова не согласна с тем, что дети знаменитых родителей, даже если они уже снимались в кино, могут пропускать отборочные туры при поступлении в театральные образовательные учреждения. Так она прокомментировала скандальное поступление дочери заслуженной артистки России Юлии Пересильд и народного артиста РФ, режиссера Алексея Учителя Анны Пересильд в Московскую школу кино.

Дело в том, что ребята, которые поступали вместе с Пересильд-младшей в это образовательное учреждение, позднее заявили о том, что не видели ее в числе абитуриентов на вступительных экзаменах.

«Каждый, кто поступил, даже если он не доучился, это уже человек, которого отбирали, отбирали очень серьезным отбором, это все непросто. <…> Но что касается Ани Пересильд, это человек, который снялся в нескольких фильмах. Не уверена, что нужно человека совершенно пропускать мимо всех туров и допускать к обучению, потому что человек уже имеет какой-то опыт работы в кино», — сказала Безрукова.

Она подчеркнула, что в свое время поступала с конкурсом в 250 абитуриентов на место. К тому же актриса знает ребят, которые в детстве учились в хороших театральных студиях, с юных лет снимались, но все равно поступали на общих основаниях.

Более того, по мнению Безруковой, если слухи об Анне Пересильд правда, то у нее, по крайней мере на начальных этапах, могут возникнуть проблемы в отношениях с однокурсниками. Ведь последние из-за этого будут чувствовать несправедливость.

Важно, по мнению актрисы, и то, каких артистов готовит данный курс школы. Если программа обучения направлена только на кино, то это одно. Там можно иметь более тихий голос и рассчитывать на возможность переснять и переозвучить сцену. А если выпускаются артисты театра и кино, то отборочные важны для понимания возможностей абитуриента.

«Театр предполагает и сценическую речь хорошую, и возможность перевоплощения, и чтобы студент или студентка играли очень разные роли, чтобы диапазон был широкий, не только вот что-то одинаковое», — отметила Безрукова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анна Пересильд справляется с хейтом в социальных сетях. Актриса рассказала, что старается не обращать на него внимание. Но в особо тяжелые моменты выговаривается близким или занимается самоанализом.

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