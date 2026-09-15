Песков заявил, что космос должен был быть свободен от любого оружия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Москва рассчитывает, что другие страны поддержат эту позицию.

Россия продолжит выступать против размещения оружия в космосе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, когда отвечал на вопрос о возможной гонке вооружений на орбите.

«Мы считаем, что космос должен был быть свободен от любого оружия», — сказал Песков.

По его словам, Москва рассчитывает на поддержку других стран и намерена продолжать работу в этом направлении.

Поводом для вопроса стали слова министра Военно-воздушных сил США Троя Мейнка. Он заявил, что у Вашингтона уже есть средства на орбите, которые позволяют следить за происходящим в космосе и защищать американские силы от возможных действий противников.

При этом США не уточнили, о каких именно системах идет речь, когда их вывели на орбиту и какими возможностями они обладают.

Вопрос о размещении оружия в космосе регулирует международный Договор о космосе 1967 года. Он запрещает выводить на орбиту ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения. Однако полного запрета на обычное оружие в космосе документ не устанавливает.

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