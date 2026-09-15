Захарова заявила об угрозе для ЗАЭС из-за новых ударов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Москва ожидает реакции МАГАТЭ на сообщения об атаках в районе станции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) создают угрозу для ядерной безопасности. По ее словам, Киев своими действиями «ставит на кон безопасность всей Европы».

Захарова сообщила, что 11 сентября были нанесены удары по бензовозам с дизельным топливом, которое предназначалось для резервных генераторов ЗАЭС. Эти установки необходимы для работы станции в случае перебоев с внешним электроснабжением.

«В условиях интенсивных целенаправленных ударов ВСУ по инфраструктуре, необходимой для обеспечения внешнего электроснабжения ЗАЭС, восполнение запасов дизельного топлива — немаловажный фактор безопасного функционирования станции. Игнорируя этот факт, Киев в буквальном смысле играет с огнем, ставя на кон безопасность всей Европы», — заявила представитель МИД России.

По словам Захаровой, атаки происходят на фоне сложной ситуации на линии боевого соприкосновения. Она заявила, что украинские власти и боевики «идут на все более безрассудные шаги», нанося удары по станции и близлежащему Энергодару.

Отдельно дипломат обратила внимание на то, что атаки пришлись на период проведения мероприятий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По ее словам, происходящее требует реакции международного сообщества.

«Особый цинизм происходящему придает тот факт, что эти нападения и провокации осуществляются в разгар осенних мероприятий директивных органов МАГАТЭ, включая юбилейную 70-ю сессию Генеральной конференции Агентства», — отметила Захарова.

Она также заявила, что 12 сентября украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС. По словам представителя МИД, этот объект связан с подготовкой специалистов для атомной отрасли, поэтому удары по нему могут повлиять на вопросы безопасности станции.

Кроме того, Захарова сообщила об атаках на инфраструктуру и жилые районы Энергодара. Она считает, что такие действия направлены в том числе на давление на сотрудников станции.

Российский МИД заявил, что регулярно передает в МАГАТЭ информацию о ситуации вокруг ЗАЭС. Москва рассчитывает, что глава агентства Рафаэль Гросси даст оценку произошедшему и выскажется о недопустимости действий, которые могут повлиять на безопасность атомного объекта.

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